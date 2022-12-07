Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по місту.

Служба безпеки України затримала агента спецслужб країни-агресора під час контрдиверсійних заходів в Одесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів «Нептун».

Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Після «прильотів» по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Встановлено, що зловмисник контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі. Так само передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що затримано мешканця Херсонщини, який під час окупації співпрацював зі спецслужбами РФ та мав створити структуру, подібну до російської ФСБ.