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У Ямполі на Донеччині окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу

Окупанти застосували касетні боєприпаси.

У Ямполі на Донеччині окупанти обстріляли людей, які отримували гуманітарну допомогу
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Троє жителів селища Ямпіль Краматорського району Донецької області дістали поранень під час отримання гуманітарної допомоги. Їх обстріляли російські окупанти.

Про це повідомив у Телеграм заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Окупанти застосували касетні боєприпаси. Під обстрілом опинилася центральна площа міста та адмінбудівля. Під час обстрілу місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Троє людей поранені. Їм надають необхідну медичну допомогу", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, що 7 грудня Росія завдала потужного удару по Кураховому (Донецька область). За попередніми даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені.

6 грудня ворожих атак зазнали дев'ять населених пунктів Донеччини. Окупанти поцілили у мирні домівки, поранили цивільних мешканців.

Донецька область залишається місцем запеклих боїв захисників із окупантами. Ворог також постійно бʼє по неокупованих населених пунктах. Влада закликає мешканців Донецької області евакуюватися. 

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