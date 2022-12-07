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У квартирах мешканців Маріуполя вода перетворюється на лід

Місто замерзає, заявили у міській раді.

У квартирах мешканців Маріуполя вода перетворюється на лід
Фото: Маріупольська міськрада

Попри обіцянки окупанти не відновили опалення у вцілілих будинках в Маріуполі.

Про це інформує телеграм-канал Маріупольської міської ради.

"Ось у яких умовах живуть жителі міста під окупацією. Вода з крана просто замерзла. У квартирах досі відсутнє опалення, тож люди просто виживають. Скарги та прохання про допомогу нічого не дають. Місто замерзає", - прокоментували надані мешканцями Маріуполя світлини у міськраді.

Нагадаємо, що у Лівобережному районі Маріуполя через знесення будинків прорвали каналізаційні труби, вулиці та підвали будівель затопило.

А у понеділок, 5 грудня, у селищі біля захопленого Маріуполя сталися вибухи газу у двох будинках.

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