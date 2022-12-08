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Всі оператори зв'язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на 3 доби, - Держспецзв'язку

Зараз в Україні працює понад 82% базових станцій мобільного зв'язку. 

Всі оператори зв'язку мають зарезервувати критичні точки мінімум на 3 доби, - Держспецзв'язку
Фото: Діалог

Оператори зв'язку працюють над створенням резерву мінімум на 3 доби на випадок критичних перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на голову Держспецзв'язку Юрія Щеголя.

“У нас працює понад 82% базових станцій, якщо не враховувати Луганську і Херсонську область, де відновлюється потихеньку. Після масованого ракетного удару у нас там працювало близько 45% базових станцій. Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години”, - повідомив Щеголь.

Він наголосив, кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв'язком мінімум на 3 доби, і зараз ця робота виконується.

Нагадаємо, створений на час дії воєнного стану єдиний "єДокумент" у разі відключення мобільного зв'язку працюватиме в застосунку "Дія" у будь-якому разі.

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