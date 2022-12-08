У США назвали заяви Росії про ядерну зброю "абсолютно безвідповідальними"

Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав абсолютно безвідповідальними будь-які розмови Росії про ядерну зброю. Коментар пролунав після заяви президента РФ Володимира Путіна про "зростання ризиків ядерної війни".

"Знову ж таки, ми чули від країн у всьому світі підтвердження дуже простого твердження, яке існує з часів холодної війни, а саме, ядерна війна – це те, що ніколи не можна вести і в ній ніколи не можна перемогти. Ми чули це від КНР, ми чули це від Індії, ми чули це від наших союзників. Ми це підтвердили, і ми також почули, що це підтвердила Росія. Ми вважаємо, що будь-яка інша риторика, чи то бряцання ядерною зброєю, чи навіть розпалювання приводу використання тактичної ядерної зброї – це щось безвідповідальне, це небезпечно, і це суперечить духу тієї заяви, яка була ядром режиму нерозповсюдження ядерної зброї з часів холодної війни", – сказав він на брифінгу у відповідь на прохання про коментар щодо заяви.

Прайс нагадав, що Росія в січні серед інших постійних членів Ради Безпеки ООН підписала заяву про запобігання ядерної війни та перегонів озброєння.

"Ми вважаємо, що будь-які розмови про ядерну зброю є абсолютно безвідповідальними. Це суперечить самій заяві, яку Росія офіційно підписала в січні цього року в контексті Ради Безпеки ООН. Це суперечить заявам, які ми чули від російських офіційних осіб навіть останніми тижнями, які підтверджують цей дуже простий принцип щодо ядерної війни", – сказав він.

Учора вдень Путін заявив про "зростання загрози" застосування ядерного озброєння. При цьому він сказав, що Росія нібито не збирається вдаватися до такого типу зброї першою.