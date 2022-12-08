Втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 93 000 осіб

За добу оборонці знищили два танки і 340 окупантів.

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно склали 93 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 340 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

танків – 2937 (+2)

бойових броньованих машин – 5911 (+2)

артилерійських систем – 1925 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2)

спеціальна техніка – 164 (+1)

Нагадаємо, днями тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк, який обстрілював передові позиції українських підрозділів.