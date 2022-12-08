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Втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 93 000 осіб

За добу оборонці знищили два танки і 340 окупантів. 

Втрати Росії у повномасштабній війні перевищили 93 000 осіб
Втрати ворога (ілюстративне фото)
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 8 грудня орієнтовно склали 93 080 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 340 окупантів. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук. Інші втрати:

  • танків – 2937 (+2)
  • бойових броньованих машин – 5911 (+2)
  • артилерійських систем – 1925 (+2)
  • РСЗВ – 395 (+0) 
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0)
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2)
  • спеціальна техніка – 164 (+1)

Нагадаємо, днями тактична група бійців "Альфи" Служби безпеки України знищила російський танк, який обстрілював передові позиції українських підрозділів.

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