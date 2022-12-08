Росіяни вдарили по Купʼянську ракетами

Також вони обстріляли район біля смт Печеніги.

Росія продовжує обстріли міста Куп'янськ та розташованих поруч з лінією зіткнення населених пунктів Харківської області.

Близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетнного удару. Ракета С300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення, повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих.

Учора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа. Поранених і загиблих нема.

"Внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більші", – зазначив голова ОВА.

Триває розмінування територій області. За добу вилучено та знешкоджено 129 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 5 грудня росіяни також били з С300 по Купʼянську. Загинула жінка.