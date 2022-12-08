«Темний флот» РФ проти санкцій. Чи зможуть окупанти продавати нафту на своїх умовах?

Зокрема, напередодні санкційних обмежень щодо російської нафти виявилось, що РФ так чи інакше зібрала біля 100 танкерів для транспортування своїх вуглеводнів.

Та за півроку, поки до санкцій готувались їх ініціатори, країна-окупант шукала способи обходу перепон.

Російська агресія проти України змусила США, ЄС та інші країни «великої сімки» цілеспрямовано зафіксувати «стелю» ціни на закупку російської нафти . Логіка приблизно така ж, як і в часи СРСР – обмежити доходи агресорів.

Коли у середині 80-х років США та Саудівська Аравія збили ціни на нафту з $30 до $12 за барель, доходи Радянського Союзу, який за нафтодолари активно купував необхідне йому продовольство і споживчі товари, різко впали. Це стало одним з важливих чинників розвалу СРСР.

Фото: EPA/UPG Російський нафтовий танкер «Усть Луга» неподалік Осло, 25 квітня 2022 року.

Що змінилось для РФ після 5 грудня?

З 5 грудня ЄС, країни G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США), Австралія заборонили надання послуг із транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій. Також вони заборонили морське транспортування сирої нафти РФ до третіх країн.

Виняток може бути лише у разі, якщо нафта була продана за ціною не вище певного рівня – «стелі», або ж «прайскепу». Обмеження ціни складає 60 доларів за барель, і буде коректуватись залежно від ринкової ціни на нафту.

За словами експерта Київської школи економіки (KSE) Олега Нів'євського, схема виглядає доволі просто: коли купуєш нижче від 60 дол. за барель – отримуєш послуги що пов’язані з морською торгівлею – страхування, фінансування від компаній країн «Великої сімки», які контролюють 90% такого ринку. Купуєш дорожче – шукай сервіс десь в іншій країні». Але тоді май на увазі, що будуть проблеми із заходами в порти ЄС та країн «сімки».

При цьому діє заборона на надання прямо або опосередковано технічної допомоги, посередницьких послуг, а також фінансових послуг або фінансової допомоги, пов'язаної з транспортуванням. Зокрема й у разі перевалки до третіх країн з судна на судно (ship-to-ship) нафти або нафтопродуктів, вироблених в РФ або вивезених звідти. Це важливо, бо перевантаження товару в морі зі зміню пункту кінцевого призначення є поширеною схемою обходу санкцій росіянами.

Фото: /inbusiness.kz

І хоча країнам ЄС з 5 грудня все ще дозволятиметься закуповувати нафту, що постачається трубопроводом із Росії, та й в цьому є певні обмеження та специфіка.

Так через нафтопровід «Дружба» російську нафту отримує Угорщина, Чехія та Словаччина. А ще по трубах її отримує Польща. Угорці навіть виторгували для себе можливість не дотримуватись стелі ціни на російську нафту. Та це навряд кардинально вплине на обсяги, які вони будуть здатні купувати, бо нові санкції не дозволяють країнам ЄС торгувати цим видом російських вуглеводнів між собою. Через це основний угорський нафтопереробний завод в місті Сазхоломботто має проблеми в ланцюзі постачання і вже не може отримувати необхідну сировину через трубопровід «Дружба». До того нафтопровід працює з перебоями, через обстріли критичної інфраструктури України. Тож НПЗ працює на половину потужності. При цьому в Угорщині діє обмеження цін на продаж бензину, через яке багато трейдерів або пішло з країни або опинилися на межі банкрутства. Це все змушує їх нафтопереробників все ж переходити на морські поставки російської нафти. Але тоді вони мають купувати за ціною не вище «стелі».

Ще рік – до 5 грудня 2023 року дозволено продавати нафтопродукти, вироблені з нафти, поставленої нафтопроводом, до Чехії та покупцям у Чехії. Та цей дозвіл тимчасовий і буде скасований, якщо знайдуться альтернативні постачальники.

І Болгарія має право санкціонувати продовження морських постачань нафти з РФ до грудня 2024 року. Щоправда стосовно угод, що були укладені до 4 червня 2022 року.

Та це все виключення. А загалом ЄС, який до війни споживав понад 40% російського експорту нафти на нафтопродуктів, більше не буде купувати у росіян так багато – Євросоюз планомірно відмовляється від російських вуглеводнів.

Фото: EPA/UPG Нафтовий танкер проходить повз бізнес-вежу «Лахта-центр», штаб-квартиру російської енергетичної корпорації «Газпром», Санкт-Петербург, 20 вересня 2022 р.

Це, фактично, руйнує багаторічну та усталену логістику торгівлі нафтою РФ. І окупантам треба шукати інших клієнтів. Найперше вони почали це робити в Азії – Китаї, Індії. Але для цього треба возити нафту морем. Та через санкції гравці, які, як зазначалось, контролюють 90% ринку перевезень, навряд будуть допомагати росіянам у цьому. Решта 10% будуть вимагати значно більших комісій. Ще до 5 грудня, на тлі обговорень нових обмежень, ціни фрахту зросли до 30%, після - в рази.

Ціна питання

Загалом автори нових обмежень щодо транспортування російських вуглеводнів та їх вартості, планують, що закупівельна ціна російської нафти буде мінімум на 5% нижчою за ринкову.

В очікуванні цих санкцій, російська Urals вже торгувалась зі значним дисконтом (20-25 доларів) при середній ціні в січні-листопаді цього року на рівні $78. Тобто ще до санкцій окупанти й так продавали дешевше «стелі».

Зараз аналітики розходяться у своїх прогнозах щодо того, як наявні обмеження цін на сиру нафту та ембарго вплинуть на нафтові ринки. Навіть якщо Індія і Китай продовжать закуповувати російську нафту попри обмеження, то все одно будуть вимагати значного дисконту, як напередодні запровадження санкцій. Тоді вони купували її з величезною знижкою $33,28 від еталонної марки Brent. Для порівняння – рік тому Urals торгувалася з дисконтом у $2,85.

Вже відомо, що знижку на нафту отримав від РФ і Пакистан.

Схоже, що саме на цей ефект і розраховують наші партнери, які запровадили нафтові обмеження.

Зокрема міністерка фінансів США Джанет Єллен, яку цитує The Washington Post, прямо зазначає, що від обмеження цін на російську нафту виграють країни з низьким і середнім доходом і «прайскеп» дозволить їм купувати нафту на вигідніших умовах.

Фото: EPA/UPG Міністр фінансів США Джанет Єллен

«Від обмеження цін особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали основного тягаря підвищення цін на енергоносії та продовольство, посилених війною Путіна. Незалежно від того, чи купують ці країни енергоресурс в межах обмеження чи поза його межами, обмеження дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках», – заявила вона після досягнення угоди G7 і Австралії Єллен.

І хоча росіяни заявляють, що вони не будуть мати справу з тими, хто буде дотримуватись санкцій, і навіть погрожують закріпити це законодавчо, насправді, схоже, вони просто намагаються виторгувати для себе більшу «стелю».

«Думаю, заявлена позиції Росії стосовно того, що, мовляв, вони взагалі не будуть продавати нафту країнам, які дотримуються санкцій, пов’язана не зі спротивом «прайскепам» як таким (бо по факту це той самий дисконт –знижка, яку вимагають, але трохи по іншому розрахований), а з намаганням виторгувати більш вигідні для себе обмеження», – зазначив економіст, аналітик центру «Об’єднана Україна» Олексій Кущ.

До того ж, на його думку, у наступному році через загальний спад світової економіки ціна на нафту буде нижчою ніж цьогоріч, тож росіяни розуміють, що отримають менше грошей з продажу нафти та інших вуглеводнів.

«Ембарго на російську нафту в Європу не викликало суттєвих змін на ринку, оскільки про це було відомо завчасно і всі змогли приготуватися. Зараз на ринок нафти більше впливає ситуація в Китаї (найбільший імпортер), де вводяться нові обмеження у боротьбі з COVID. Також важливу роль відіграє політика ФРС, що бореться з інфляцією. На нафтові ціни також тисне очікування рецесії», – зазначив економіст Геннадій Кобаль.

Фото: facebook/Andrii Zakrevskyi Геннадій Кобаль

За даними Reuters, у грудні вартість фрахту для доставки Urals з портів Росії до Китаю та Індії, основних споживачів нафти в Азії, у грудні подвоїлась та зросла приблизно до $20 за барель для Індії та $25 за барель для Китаю. Тож фактично росіяни вже отримують не більше $40-45 за барель.

Вже в листопаді цього року, попри ажіотаж напередодні санкцій, нафтогазові доходи російського бюджету виявилися нижчими за очікування. Російський бюджет, за офіційними даними Мінфіну окупантів недоотримав на війну 90,2 млрд рублів (1,5 млрд доларів).

Наступного ж, за їх офіційними «оптимістичними» сценаріями тенденція зниження доходів від продажу нафти збережеться. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що в 2023 році Росія скоротить видобуток нафти щонайменше до рівня 9,6 млн. барелів на день (зараз вона видобуває 10,7 млн. барелів на добу). Тобто скорочення складе понад мільйон барелів щодня.

Основна причина цього — проблеми з пошуком експортних ринків.

Схоже, росіяни розуміли це і намагалися пом’якшити наслідки, бо наприкінці листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що РФ вже створює «темний» чи ж бо «тіньовий флот» для продажу нафти в обхід санкцій.

Фото: EPA/UPG Російський нафтовий танкер Михайло Ульянов (зліва) у гавані Роттердаму

Мільярди за металобрухт. Чи допоможе росіянам «темний флот»?

Визначення «темний флот» (dark fleet moniker) або ж «тіньовий флот» (shadow fleet) пов'язане з суднами, які везуть підсанкційний товар, вимикаючи свої автоматичні ідентифікаційні системи (AIS), аби їх не змогли відслідкувати. У просторіччі цю тактику називають «відходом у темряву». AIS – це транспондери, які надають інформацію про місцезнаходження, положення, ідентифікації та іншу інформацію про судно з метою безпеки мореплавання. І їх вимкнення може становити явну небезпеку під час експлуатації.

Ця практика не нова і поширилась після того, як колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів США з ядерної угоди з Іраном і відновив усі попередні санкції щодо цієї країни. Тоді Іран почав використовувати подібний флот танкерів для продовження експорту нафти (в основному для доставки вантажів до того ж Китаю). А коли в у 2019 році Трамп наказав запровадити санкції проти Венесуели, до нього додалися й ті танкери, що транспортували венесуельску нафту.

Організація United Against Nuclear Iran, що базується в США і уважно стежить за торгівлею іранською нафтою, оцінює, що «тіньовий флот» за останній роки виріс із 70 суден у листопаді 2020 року до 257 у листопаді 2022 року. Серед причин цього називають зацікавленість схемою росіян.

Так, за повідомленнями медіа, у 2022 році оператори, пов’язані з Росією, придбали 29 супертанкерів, відомих як VLCC, кожен із яких здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Ймовірно росіяни також отримали 31 танкер розміру Suezmax, здатний перевозити близько 1 мільйона барелів кожен, і 49 танкерів Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тис барелів.

Фото: nyk.com Танкер перевізник нафти типу VLCC Tanzawa

Андрій Костін, голова російського державного банку ВТБ, певним чином підтвердив це у жовтні, заявивши, що країні необхідно витратити «щонайменше 1 трильйон рупій (16,2 мільярда доларів)» на «розширення танкерного флоту». А російський віце-прем’єр Олександр Новак ще у березні заявив, що країна розбудує свої «ланцюги поставок» нафти.

Та чи вистачить цього флоту росіянам, які зараз добувають в день до 10 млн барелів, аби перевозити усі свої обсяги?

«Кількість суден, які Росії знадобиться для переміщення всієї її нафти, просто вражає», – заявив Крейг Кеннеді, нафтовий експерт із Центру Девіса Гарвардського університету, який стежить за нарощуванням російських суден.

«Останніми місяцями ми бачили досить багато продажів неназваним покупцям, і через кілька тижнів після продажу багато з цих танкерів з’явилися в Росії, щоб взяти свій перший вантаж сирої нафти», – додав він.

Та навіть, попри появу нових можливостей, Росія все ж зіткнеться з нестачею танкерів, і, принаймні, в перші місяці 2023 року їй буде важко підтримувати рівень експорту, який вона мала до санкцій. Щодо подальшого, багато чого буде залежати від контролю за спробами росіян обійти санкційні обмеження.

При цьому і з наявним флотом у РФ будуть певні проблеми, бо, наприклад, VLCC занадто великі для завантаження в російських портах. Тому їх, ймовірно, можна буде використовувати лише для перекачки з корабля на корабель – з Aframax на VLCC в Атлантичному океані. Спеціалісти навіть називають місце, де це можливо – Азорські острови, Західна Африка і Малайзія.

Фото: energyglobalnews.com Перший російський нафтовий танкер класу «Афрамакс» ‘Володимир Мономах’ було передано Роснефтефлоту 21 січня 2021 року.

А ще «тіньовий флот», який мобілізували росіяни, має суттєвий недолік, який також впливає на їх тоннажність – вік. Бо більшість з цих суден дуже старі.

Як зазначають ЗМІ, цим суднам, як правило 12-15 років, частина з них мала б бути списана на металобрухт упродовж наступних кількох років.

«Існує невизначеність, пов'язана із збереженням їх тоннажу на тлі віку, скільки багато з цих суден цього року перейшли до нижчих класифікаційних характеристик», – констатували брокери BRS Group.

Їх використання ризиковано, пов’язано з в рази більшими витратами, ніж звичайних і несе загрозу для екології. Тож не кожен порт зможе приймати такі судна.

«За оцінками спостерігачів, тарифи на доставку венесуельських або іранських барелів можуть у два чи три рази перевищувати ринкові тарифи на законні рейси», – констатували брокери Poten. – Середній вік танкерів типу «Aframax», які перевозять переважну частину російського експорту, вже помітно збільшився. Якщо Росія почне використовувати більше суден «темного флоту», середній вік їх експортних танкерів різко зросте і (на жаль) ризик інцидентів».

Певно, що клопоту з доставкою у росіян навіть за умов флоту значно додоється. Тож про нарощування обсягів продажу на рівні цьогорічних точно не йдеться.

Фактично, росіяни вже витратили мільярди доларів на придбання старезних суден, які вийдуть з ладу за кілька років. І ціни на ці посудини продовжать для них зростати.

Фото: Teekay Shipping Нафтовий танкер European Spirit типу Suezmax компанії Teekay Shipping.

Але загалом, трейдери вважають, що «тіньовий флот» лише трохи зменшить негативний вплив санкцій.

Так аналітики суднового брокера Braemar, які порівняли прогнозовані обсяги експорту з об’ємом, який можуть забезпечити російські танкери і транспортні компанії, які мають справу з Росією, дійшли висновку, що окупанти все ж таки будуть відчувати дефіцит транспортувальників. Їхні розрахунки припускають «нестачу» 110 танкерів (переважно тих же Aframax і Suezmax), необхідні перевезення російської нафти, якщо обсяги залишаться на рівні близько 3,5 млн. барелів на день, як в останні передсанкційні тижні.

Брокери Gibson, хоч і не вказали кількість необхідних суден, повторили аналогічні висновки про нестачу та заявили, що, якщо російський торговельний флот буде недопоставлений, це призведе до зростання вартості вживаних суден ще вище, зазначає щодо цього профільне медіа в сфері морської торгівлі Seatrade Мaritime.

При цьому, як пояснив LB.ua експерт з нафтового ринку Геннадій Кобаль, суто технічно ЄС здатен контролювати морські нафтові перевезення на найбільш завантажених до цього для росіян напрямах – на Балтиці з порту Усть-Луга, чи з Новоросійська у Чорному морі.

А страхові обмеження, які наклали на Росію, дозволяють контролювати перевезення в районах скупчень судах – у Босфорській протоці та Суецькому каналі.

Вже на наступний день після запровадження санкцій медіа повідомили про скупчення десятків танкерів в районі Босфору, бо Туреччина почала вимагати у них страховку на вантаж.

Фото: EPA/UPG Судна проходять Босфор

«Як свідчить практика обмеження щодо страхування суден з нафтою дуже дієвий механізм санкційної політики. Ми зараз це бачимо на прикладі затору не застрахованих танкерів на Босфорі. І ще є декілька таких «вузьких» місць, де це можна робити –той же Суецький канал (поєднує Середземне море і Індійський океан) і Малаккський пролив (поєднує Андаманське та Південно-Китайське моря) – фактично ворота в Азію, той же Китай та Індію. І там теж, цілком ймовірно вже скоро провести танкер без страховки, чи зайти в любий порт буде неможливо», – додав Олексій Кущ.

Так чи інакше, але санкції вже почали значно ускладнювати морську торгівлю нафтою для росіян, а наші партнери отримали додаткові можливості для її контролю.

На черзі обмеження по торгівлі нафтопродуктами, яке почне діяти з 5 лютого 2023 року.