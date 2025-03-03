Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона

У понеділок, 3 березня, російська армія атакувала Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждала мирна жителька.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 16.00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Постраждала жінка 1952 р.н. Вона зараз у лікарні з мінно-вибуховою травмою та різаною раною кисті", — каже він.