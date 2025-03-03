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Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона

Постраждала жінка.

Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона
Фото: З відкритих джерел

У понеділок, 3 березня, російська армія атакувала Дніпровський район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждала мирна жителька. 

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Після 16.00 російські окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Постраждала жінка 1952 р.н. Вона зараз у лікарні з мінно-вибуховою травмою та різаною раною кисті", — каже він.

  • Російські війська атакували з безпілотника громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок атаки загинула одна людина, це 10 постраждали.
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