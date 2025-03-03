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Обіцяв окупантам "гонорар" за кожен знищений танк ЗСУ: Служба безпеки оголосила про підозру співаку-пропагандисту РФ Лепсу

Улітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити рашистам по мільйону рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Обіцяв окупантам "гонорар" за кожен знищений танк ЗСУ: Служба безпеки оголосила про підозру співаку-пропагандисту РФ Лепсу
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Григорію Лепсверідзе (більш відомому за сценічним псевдонімом "Лепс"), який пообіцяв рашистам  "гонорар" за кожен знищений танк ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, пропагандист публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а також виправдовує та фінансує російську війну. 

Задокументовано як після одного з концертів влітку 2023 року Лепс на камери росЗМІ пообіцяв платити рашистам по мільйону російських рублів за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він неодноразово передавав окупаційним угрупованням РФ "гумдопомогу" у вигляді бронежилетів, комплектів натільної білизни та продуктів харчування.

Про це Лепс регулярно розповідає під час своїх інтерв’ю російським пропагандистам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорію Лепсверідзе про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки підозрюваний переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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