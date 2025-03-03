На Буковині подружжя отруїлося чадним газом

Чоловік та жінка зараз у реанімації.

У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Ломачинці, що на Дністровщині, подружжя опинилося в реанімації через отруєння продуктами горіння.

60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння чадним газом. Наразі медики борються за їхнє здоров’я, а фахівці з'ясовують обставини трагедії.

Рятувальники нагадують, що чадний газ – тихий убивця, він не має ні запаху, ні кольору, проте здатен призвести до тяжких наслідків, навіть смерті.

Щоб уникнути небезпеки, потрібно дотримуватися правил: