На Буковині подружжя отруїлося чадним газом

У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
У селі Ломачинці, що на Дністровщині, подружжя опинилося в реанімації через отруєння продуктами горіння.
60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння чадним газом. Наразі медики борються за їхнє здоров’я, а фахівці з'ясовують обставини трагедії.
Рятувальники нагадують, що чадний газ – тихий убивця, він не має ні запаху, ні кольору, проте здатен призвести до тяжких наслідків, навіть смерті.
Щоб уникнути небезпеки, потрібно дотримуватися правил:
- не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;
- завжди перевіряйте справність газових приладів і вентиляції;
- якщо маєте пічне опалення – регулярно чистіть димохід і слідкуйте за його цілісністю;
- встановіть детектор чадного газу – він може врятувати життя.