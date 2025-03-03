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На Буковині подружжя отруїлося чадним газом

Чоловік та жінка зараз у реанімації.

На Буковині подружжя отруїлося чадним газом
Фото: rda-m-p.gov.ua

У Чернівецькій області подружжя отруїлося чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У селі Ломачинці, що на Дністровщині, подружжя опинилося в реанімації через отруєння продуктами горіння. 

60-річного чоловіка та 58-річну жінку госпіталізували з діагнозом гостре отруєння чадним газом. Наразі медики борються за їхнє здоров’я, а фахівці з'ясовують обставини трагедії.

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Рятувальники нагадують, що чадний газ – тихий убивця, він не має ні запаху, ні кольору, проте здатен призвести до тяжких наслідків, навіть смерті.

Щоб уникнути небезпеки, потрібно дотримуватися правил:

  • не використовуйте газові плити для обігріву приміщень;
  • завжди перевіряйте справність газових приладів і вентиляції; 
  • якщо маєте пічне опалення – регулярно чистіть димохід і слідкуйте за його цілісністю; 
  • встановіть детектор чадного газу – він може врятувати життя.
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