Його супроводжував місцевий мешканець, який був "провідником".

У Чернівецькій області затримали чоловіка, який заплатив 20 тисяч доларів, щоб потрапити у Румунію.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Чернівецького загону затримали двох чоловіків, які пішки рухалися в бік державного кордону з Румунією на ділянці відділу Герца", – зазначили прикордонники.

З’ясувалося, що місцевий мешканець зголосився перевести одного чоловіка через кордон за дистанційними вказівками організатора протиправної схеми.

За таку мандрівку житель Тернополя погодився заплатити 20 тисяч доларів США. Організатор зміг переконати свого "клієнта", що за ці гроші він стовідсотково потрапить за кордон, не прикладаючи для цього особливих зусиль. Проте, на заваді планам порушників стали охоронці кордону.

Відносно нелегального туриста склали протокол про адміністративне правопорушення. Стосовно організатора незаконного походу, місце знаходження якого встановлюється, та його спільника до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Провідника затрималио в порядку статті 208 КПК України. Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.