Під час повітряної розвідки воїни Сил спецоперацій виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва".
Про це ідеться у повідомленні Генштабу.
"Оператори ССО передали координати артилеристам дружнього підрозділу та скоригували вогонь. У результаті ювелірного удару вороже озброєння було знищене", — ідеться у повідомленні.
До того ж детонація боєприпасу пошкодила квадроцикл, що використовувався для обслуговування "Мальви".
Відомо, що САУ "Мальва" — нова розробка окупантів, яку РФ почала виробляти у 2023 році.