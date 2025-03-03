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Бійці ССО знищили новітню російську САУ "Мальва"

САУ "Мальва" — нова розробка окупантів, яку РФ почала виробляти у 2023 році.

Бійці ССО знищили новітню російську САУ "Мальва"
САУ "Мальва"
Фото: Армія.Інформ

Під час повітряної розвідки воїни Сил спецоперацій виявили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва".

Про це ідеться у повідомленні Генштабу.

"Оператори ССО передали координати артилеристам дружнього підрозділу та скоригували вогонь. У результаті ювелірного удару вороже озброєння було знищене", — ідеться у повідомленні.

До того ж детонація боєприпасу пошкодила квадроцикл, що використовувався для обслуговування "Мальви".

Відомо, що САУ "Мальва" — нова розробка окупантів, яку РФ почала виробляти у 2023 році.

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