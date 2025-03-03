Також українські військові знищили три ворожі танки.

На Краматорському напрямку бійці Держприкордонслужби знищили російську САУ 2С3 "Акація", а також три ворожі танки.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

Загалом, на Краматорському напрямку прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", 3 танки, пункт управління БпЛА, гармату, 4 одиниці автотранспорту окупантів і низку ворожих укриттів та піхоту.

"Така влучна робота операторів ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині", — зазначають військові.

Воїни Сил спецоперацій виявили та знищили на прихованій стоянці 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва".