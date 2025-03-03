Етична комісія ЛНУ рекомендувала звільнити викладача Лося, якого звинуватили у домаганнях

Етична комісія Львівського національного університету ім. Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинуватили у домаганнях.
Про це повідомив Студентський уряд ЛНУ ім. Івана Франка.
Цього разу на засіданні була присутня журналістка Катерина Родак, яка першою публічно заявила про домагання.
"Позиція Студентського уряду незмінна: ми прагнемо розірвання трудового договору. Студентське самоврядування засуджує подібні дії викладача та прагне безпечного освітнього середовища", – кажуть студенти.
На засіданні Родак виступила з промовою, у якій згадала листи інших колишніх студентів, які звернулися до неї з подібними свідченнями сексуальних домагань та гарасменту з боку Лося.
Після перерви та закритої частини засідання голова Комісії з питань етики та професійної діяльності рекомендував в.о. ректора Володимиру Мельнику звільнити Йосипа Лося.
Перше засідання етичної комісії відбулося 27 лютого 2025 року, і тоді частина викладачів підтримала Лося, а сам професор заявив, що звинувачення у домаганнях є способом "дискредитації університету" та повʼязані з виборами ректора.
- 25 лютого колишня студентка ЛНУ і журналістка NGL.Media Катерина Родак заявила про домагання з боку професора кафедри зарубіжної преси Йосипа Лося. Під її дописом зʼявилися десятки коментарів від колишніх студенток, які також свідчили про домагання.
- Після розголосу поліція Львівщини розпочала перевірку, а потерпілих жінок підтримав представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.
- На час розслідування Йосипа Лося відсторонили від роботи в університеті.