Етична комісія ЛНУ рекомендувала звільнити викладача Лося, якого звинуватили у домаганнях

Цього разу на засіданні була присутня журналістка Катерина Родак, яка першою публічно заявила про домагання.

Етична комісія Львівського національного університету ім. Франка рекомендувала звільнити викладача факультету журналістики Йосипа Лося, якого колишні студентки звинуватили у домаганнях.

Про це повідомив Студентський уряд ЛНУ ім. Івана Франка.

Цього разу на засіданні була присутня журналістка Катерина Родак, яка першою публічно заявила про домагання.

"Позиція Студентського уряду незмінна: ми прагнемо розірвання трудового договору. Студентське самоврядування засуджує подібні дії викладача та прагне безпечного освітнього середовища", – кажуть студенти.

На засіданні Родак виступила з промовою, у якій згадала листи інших колишніх студентів, які звернулися до неї з подібними свідченнями сексуальних домагань та гарасменту з боку Лося.

Після перерви та закритої частини засідання голова Комісії з питань етики та професійної діяльності рекомендував в.о. ректора Володимиру Мельнику звільнити Йосипа Лося.

Перше засідання етичної комісії відбулося 27 лютого 2025 року, і тоді частина викладачів підтримала Лося, а сам професор заявив, що звинувачення у домаганнях є способом "дискредитації університету" та повʼязані з виборами ректора.