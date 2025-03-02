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Російські військові атакували маршрутку у Херсоні, кількість постраждалих збільшилася (оновлено)

За попередніми даними є жертви.

Російські військові атакували маршрутку у Херсоні, кількість постраждалих збільшилася (оновлено)
Росіяни атакували маршрутку в Херсоні
Фото: Скриншот відео

Російські терористи атакували з безпілотника громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. 

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок чергового теракту рашистів зросла до 10, з них 4 у важкому стані.

Онолення. Кількість постраждалих унаслідок обстрілу РФ збільшилася. 19-річного хлопця поліцейські доставили до лікарні у тяжкому стані. Він отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини, лівої ноги внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутку.

Ще двоє постраждалих  від скиду ворогом вибухівки з дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі звернулись до медиків. 64-річний чоловік у тяжкому стані. В нього мінно-вибухова травма, уламкове поранення голови, руки та ніг. Жінка 58 років також отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Стан середньої тяжкості. Потерпіла далі лікуватиметься амбулаторно.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ворог вдарив по маршрутному автобусу на зупинці у Дніпровському районі. За попередніми даними, є загиблий і 6 поранених", — ідеться у повідомленні.

До лікарні госпіталізували трьох постраждалих. Чоловіки 56 і 72 років та 66-річна жінка дістали мінно-вибухову травму. Наразі їх дообстежують.

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