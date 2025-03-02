Партизани "АТЕШ" спалили транспорт російських військових на території РФ

Агент "АТЕШ" проник на територію однієї з військових частин у Московській області РФ та підпалив транспорт ЗС РФ.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
"Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно втік", — ідеться у повідомленні.
Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців.
Російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються дедалі частіше.
"Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому", — наголошується у повідомленні.