Партизани "АТЕШ" спалили транспорт російських військових на території РФ

Агент "АТЕШ" проник на територію однієї з військових частин та здійснив провокацію.

Агент "АТЕШ" проник на територію однієї з військових частин у Московській області РФ та підпалив транспорт ЗС РФ.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно втік", — ідеться у повідомленні.

Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців.

Російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються дедалі частіше.

"Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому", — наголошується у повідомленні.