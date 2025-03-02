Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани "АТЕШ" спалили транспорт російських військових на території РФ

Агент "АТЕШ" проник на територію однієї з військових частин та здійснив провокацію.

Партизани "АТЕШ" спалили транспорт російських військових на території РФ
Фото: АТЕШ

Агент "АТЕШ" проник на територію однієї з військових частин у Московській області РФ та підпалив транспорт ЗС РФ.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

"Наш агент проник на територію однієї з військових частин і просто під носом біля військового патруля знищив транспорт окупантів. Після чого успішно втік", — ідеться у повідомленні.

Після пожежі в частині почалася паніка, командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців. 

Російське командування намагається зам'яти інцидент, але такі випадки повторюються дедалі частіше. 

"Війна приходить у російський тил, і жодна охорона не зможе перешкодити цьому", — наголошується у повідомленні.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies