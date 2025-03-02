На Херсонщині російський дрон вбив цивільного

Через атаку російського дрона у селі Козацьке на Херсонщині загинув 63-річний чоловік.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Життя ще одного жителя Херсонщини обірвали російські військові. Близько 6:30 у Козацькому ворог скинув вибухівку з дрона на 63-річного чоловіка", — ідеться у дописі.

Чоловік дістав поранення, несумісні з життям.