На Херсонщині російський дрон вбив цивільного

Через атаку російського дрона у селі Козацьке на Херсонщині загинув 63-річний чоловік.
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Життя ще одного жителя Херсонщини обірвали російські військові. Близько 6:30 у Козацькому ворог скинув вибухівку з дрона на 63-річного чоловіка", — ідеться у дописі.
Чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
- За минулу добу російська армія атакувала 35 населених пунктів області та місто Херсон. Унаслідок обстрілів постраждали десятеро людей, житлові будинки та соціальна інфраструктура.