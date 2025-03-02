На Харківщині росіяни атакували дроном цивільного на мопеді

Мирний житель Купʼянщини постраждав через атаку російського дрона. Чоловік їхав на мопеді під час ворожої атаки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 березня с. Петропавлівка Купʼянського району 51-річний місцевий мешканець дістав множинних поранень. Коли чоловік їхав на мопеді, біля нього впав ворожий FPV-дрон.

Потерпілого госпіталізували.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).