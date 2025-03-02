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На Харківщині росіяни атакували дроном цивільного на мопеді

Постраждалого госпіталізували.

На Харківщині росіяни атакували дроном цивільного на мопеді
FPV-дрон
Фото: Міноборони

Мирний житель Купʼянщини постраждав через атаку російського дрона. Чоловік їхав на мопеді під час ворожої атаки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 березня с. Петропавлівка Купʼянського району 51-річний місцевий мешканець дістав множинних поранень. Коли чоловік їхав на мопеді, біля нього впав ворожий FPV-дрон.

Потерпілого госпіталізували.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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