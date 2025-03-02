На Сумщині ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі. Є поранені

У небі над Сумщиною Сили ППО збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Як інформує Сумська ОВА, обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Комишанська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено 32 будинки, гараж, 6 автомобілів, 3 господарчі споруди. Унаслідок влучань поранення отримала 1 цивільна людина, додають у поліції Сумської області.

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів.

Під обстрілами РФ опинилися сім громад області.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies