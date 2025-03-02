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На Сумщині ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі. Є поранені

Під обстрілами РФ опинилися сім громад області.

На Сумщині ворожі війська вдарили по цивільній інфраструктурі. Є поранені
Фото: поліція Сумської області

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. 

Як інформує Сумська ОВА, обстрілів зазнали Сумська, Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Комишанська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено 32 будинки, гараж, 6 автомобілів, 3 господарчі споруди. Унаслідок влучань поранення отримала 1 цивільна людина, додають у поліції Сумської області.

У небі над Сумщиною Сили ППО збили 19 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Сили ППО уночі збили 63 із 79 ворожих безпілотників. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

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