МАГАТЕ провело ротацію на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною

12 лютого російські війська задіяли штурмові групи, щоб зірвати ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС.

МАГАТЕ вперше провело ротацію на тимчасово окупованій Запорізькії АЕС без погодження з українською стороною.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі "Х".

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ направило свій персонал на Запорізьку АЕС через окуповану Росією територію без погодження з Україною", — пише він.

12 лютого російські окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС. Для цього ворог задіяв штурмові групи.

28 лютого журналіст повідомляв, що МАГАТЕ проведе ротацію свєю місії на Запорізькій АЕС виключно через окуповану територію України. "Без згоди України і всупереч попередженням ЄС".