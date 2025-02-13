13 штурмовиків у районі села Кам’янське Запорізької області вранці атакували позиції Сил безпеки та оборони.

12 лютого російські окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС. Для цього ворог задіяв штурмові групи.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 13 штурмовиків у районі села Кам’янське Запорізької області вранці атакували позиції Сил безпеки та оборони.

«Спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС ― їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі», - зазначили у ГУР.

За інформацією розвідки, зірвали ротацію службовці 135 мотострілецького штурмового полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу ЗС РФ. У ГУР наголосили, що це свідчить про «чергове навмисне і показове нехтування державою-агресором Росією досягнутих домовленостей».

Внаслідок ворожих штурмових дій Сили безпеки і оборони України не допустили втрат бойових позицій.