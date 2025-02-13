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Розвідка розповіла, як росіяни зірвали ротацію МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС

13 штурмовиків у районі села Кам’янське Запорізької області вранці атакували позиції Сил безпеки та оборони.

Розвідка розповіла, як росіяни зірвали ротацію МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

12 лютого російські окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС. Для цього ворог задіяв штурмові групи.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 13 штурмовиків у районі села Кам’янське Запорізької області вранці атакували позиції Сил безпеки та оборони. 

 «Спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС ― їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі», - зазначили у ГУР.

За інформацією розвідки, зірвали ротацію службовці 135 мотострілецького штурмового полку 19 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу ЗС РФ. У ГУР наголосили, що це свідчить про «чергове навмисне і показове нехтування державою-агресором Росією досягнутих домовленостей».

Внаслідок ворожих штурмових дій Сили безпеки і оборони України не допустили втрат бойових позицій.

  • МЗС України напередодні заявило, що сценарій зриву ротацій щоразу подібний. Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні. Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє, що «все готово» для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими.
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