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Рютте: Україні ніколи не обіцяли, що в межах мирної угоди вона буде в НАТО

За словами генсека, наразі треба робити так, що «яким би не був результат, ми маємо переконатися, що Володимир Володимирович Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну». 

Рютте: Україні ніколи не обіцяли, що в межах мирної угоди вона буде в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирної угоди.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає «Інтерфакс-Україна».

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Він повідомив, що у Вашингтоні НАТО знову зобов’язалося майбутньому членству України, але «ніколи не було погоджено, що коли мирні переговори починаються, вони все одно і завжди закінчуються, і неодмінно з членством в НАТО». 

«Це ніколи не було узгоджено. Це могло бути, але це ніколи не було чітко сформульовано», - наголосив Рютте.

Генсек підкреслив, що нині головне завдання - зробити так, що «яким би не був результат, ми маємо переконатися, що Володимир Володимирович Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну». 

«Це має вирішальне значення. І тоді ми з вами можемо витратити час і за 10 хвилин ми можемо придумати п’ять або десять способів переконатися, що ми маємо ці гарантії (безпеки) для України в майбутньому. Але Україні ніколи не обіцяли, що в рамках мирної угоди вони будуть в НАТО», - сказав Рютте.

  • На засіданні Контактної групи з питань оборони України 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що «Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання».
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