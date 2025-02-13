Рютте: Україні ніколи не обіцяли, що в межах мирної угоди вона буде в НАТО

За словами генсека, наразі треба робити так, що «яким би не був результат, ми маємо переконатися, що Володимир Володимирович Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну».

Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирної угоди.

Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, передає «Інтерфакс-Україна».

Він повідомив, що у Вашингтоні НАТО знову зобов’язалося майбутньому членству України, але «ніколи не було погоджено, що коли мирні переговори починаються, вони все одно і завжди закінчуються, і неодмінно з членством в НАТО».

«Це ніколи не було узгоджено. Це могло бути, але це ніколи не було чітко сформульовано», - наголосив Рютте.

Генсек підкреслив, що нині головне завдання - зробити так, що «яким би не був результат, ми маємо переконатися, що Володимир Володимирович Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну».

«Це має вирішальне значення. І тоді ми з вами можемо витратити час і за 10 хвилин ми можемо придумати п’ять або десять способів переконатися, що ми маємо ці гарантії (безпеки) для України в майбутньому. Але Україні ніколи не обіцяли, що в рамках мирної угоди вони будуть в НАТО», - сказав Рютте.