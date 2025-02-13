Більдт: санкції проти Порошенка будуть розцінені як політична помста і зашкодять репутації Зеленського

Співголова Європейської ради нагадав, що не лише Порошенко мав бізнес у Росії, а й Зеленський теж.

Співголова Європейської ради з міжнародних відносин, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що запровадження санкцій щодо лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка буде розцінене як чиста політична помста.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Це зашкодить репутації Володимира Зеленського... Запровадження санкцій щодо Петра Порошенка буде розцінено як чиста політична помста. Звичайно, він мав бізнес у Росії у минулому, але він теж був і у Зеленського", - наголосив Більдт.

This will damage the reputation of ⁦@ZelenskyyUa⁩ and his rule in 🇪🇺. To impose sanctions on ⁦@poroshenko⁩ will be seen as pure political revenge. Sure, he had business in 🇷🇺 in the past, but so did ⁦@ZelenskyyUa⁩. https://t.co/bLz147HZjo — Carl Bildt (@carlbildt) February 13, 2025

Зазначимо, що за даними експертного опитування, яке було проведене на початку 2015 року Інститутом світової політики Карл Більдт посів друге місце у списку найкращих лобістів України у світі. Він також наголошував, що позиція Заходу з приводу окупації Росією Криму та її подальших спроб чинити агресію проти України повинна бути єдиною, потужною та жорсткою. "Якщо ми продемонструємо нерішучість, таке може повторитися в майбутньому", - говорив він у 2014 році.

Санкції проти п'ятого президента. Що відомо

11 листопада доповідач Європейського парламенту по Україні Міхаель Галер закликав владу України утриматися від підкилимних ігор і припинити тиск на Порошенка.

12 листопада Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що РНБО ухвалила санкції "проти тих, хто заробляв мільярди на національних інтересах України". Він додав, що тепер ці мільярди мають працювати на державу. Жодного імені людини, яка потрапила під санкції, у зверненні президент не назвав, а відповідного указу тоді ще не публікували.

П'ятий президент і лідер фракції "Євросолідарність" Петро Порошенко невдовзі після публікації записав відеозвернення, де повідомив, що обмежувальних заходів вжили проти нього. Він назвав це рішення незаконним і звинуватив РНБО і уряд у виконанні вказівок Володимира Зеленського.