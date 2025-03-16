Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу.

Про це йдеться в відповідних указах президента.

"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться в повідомленні Генштаба.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.

Зазначається, що він "отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у ЗСУ".

Баргилевич очолив Генштаб у лютому минулого року. А в жовтні 2023 року його призначили командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Новий начальник Генерального штабу 45-річний Андрій Гнатов – виходець із морської піхоти.

З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти.

З 2018 до 2021 року командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь". Згодом — командувач ОУВ “Примор’я”.

У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала. У листопаді 2022 року став одним із командувачів звільненням Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмута, який входив до зони відповідальності ОСУВ "Хортиця" під командуванням Олександра Сирського.

У першій половині 2024 року був командувачем військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗСУ.

24 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова командувачем Об'єднаних сил Збройних Сил України.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України у період 24 червня 2024 року – 26 лютого 2025 року. У цей період був також командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” (Донецька, Луганська, Харківські області).

У лютому 2025 року призначений заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Має орден Богдана Хмельницького III ст. (2020) та Хрест бойових заслуг (27 липня 2022).