Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року

Зараз в Україні 187 тис. дітей у віці одного року. За словами заступниці міністра освіти та науки Анастасії Коновалової, д итячі садки мають і можуть брати дітей з цього віку . Раніше ясел не було через брак місць у закладах дошкільної освіти, та тепер ситуація змінилась на протилежну. Заради збереження мережі за цих дітей необхідно боротися, щоб вони з року-півтора йшли в садочок, який надавав би якісний сервіс, а мама могла повернутися на роботу, розповіла вона в інтерв'ю LB.ua .

Водночас вона наголосила, що не всі дитячі садочки зараз можуть приймати однорічок. Зокрема, через брак нормативної бази.

Спочатку, пояснює Анастасія Коновалова, необхідно підтримати вихователів, надати їм методики, сказати закладам, чим дітей годувати, який режим роботи має бути. Зараз МОН готує професійні стандарти няньки і випускатиме стандарти помічника-вихователя.