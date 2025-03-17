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ДПСУ: російські ДРГ продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині

Ворог намагається мінувати українську територію.

ДПСУ: російські ДРГ продовжують спроби перетнути кордон України на Сумщині
Андрій Демченко
Фото: скріншот

Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують безуспішні спроби перетнути кордон України в Сумській області. Крім того, ворог намагається мінувати українськітериторії. 

Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише РБК-Україна.

Як зазначає Демченко, ворог активно діє на півночі Сумської області, однак ризик заходу ДРГ є й на інших ділянках кордону з Росією в межах регіону.

"Одну з ворожих диверсійно-розвідувальних груп виявили фактично в Сумському районі. У зв'язку з цим ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики, щоб спробувати зайти на українську територію", — каже речник.

Також росіяни намагаються завдати ураження по українських позиціях, чи проводити мінування місцевості.

На напрямку населених пунктів Новеньке й Журавка ворог застосовує малі штурмові групи з метою накопичення сил на території України, а також розширення зони активних бойових дій. 

Сили оборони знищують ворожі піхотні групи, які зайшли на українську територію, або ж на підступах до кордону.

  • Напередодні Президент Зеленський заявляв, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону України. Це свідчить про бажання завдати удару по Сумській області.
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