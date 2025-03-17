Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у 2023 році

Групу посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні понад 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Наразі повідомлено про підозру двом службовим особам КО "Київзеленбуд" та кошториснику, а також - чотирьом керівникам приватних підприємств, які упродовж 2023 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальні ремонти та реставрацію парків та скверів столиці.

Встановлено, що згідно угод, укладених "Київзеленбудом" та підрядниками, протягом 2023 року в Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.

"Діючи за попередньою змовою, посадовці «Зеленбуду» із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів. Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень", - повідомили в прокуратурі.