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Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у 2023 році

Також повідомлено про підозри чотирьом керівникам приватних підприємств.

Посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у 2023 році
Фото: Прокуратура Києва

Групу посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні понад 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Наразі повідомлено про підозру двом службовим особам КО "Київзеленбуд" та кошториснику, а також - чотирьом керівникам приватних підприємств, які упродовж 2023 року заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальні ремонти та реставрацію парків та скверів столиці. 

Встановлено, що згідно угод, укладених "Київзеленбудом" та підрядниками, протягом 2023 року в Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку" в Дніпровському районі.

"Діючи за попередньою змовою, посадовці «Зеленбуду» із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів. Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень", - повідомили в прокуратурі. 

  •  12 березня Офіс генпрокурора повідомив про викриття злочинної організації на чолі із керівництвом "Київзеленбуду". Слідство встановило, що підрядники мали платити так звані "відкати" керівництву "Київзеленбуду" в розмірі 15 % від перерахованої їм суми за підписання актів прийому-передачі виконаних робіт. В ході досудового розслідування лише за лютий 2025 року задокументовано 5 випадків отримання від підприємців понад 3 млн гривень. Загальна сума, яку планували отримати члени організації за договорами 2024 року складала щонайменше 25 млн гривень. 
  • Раніше джерела LB.ua повідомили, що правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду” Юрія Бахмата. Він очолив КО “Київзеленбуд” в 2023 році, після переходу на іншу посаду попереднього директора Олексія Короля. До цього Бахмат працював два роки в департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
  • У правоохоронців часто виникають питання стосовно роботи КО "Київзеленбуд". Раніше Віталій Кличко звільнив одного з директорів цього підприємства після внутрішніх перевірок. Інший підозрюваний у розкраданнях ексдиректор "Київзеленбуду" зараз є депутатом Кивїради (обраний по списку ОПЗЖ).
  • Минулого року також повідомлялося, що експосадовицю “Київзеленбуду” підозрюють у закупівлі ліхтарів для скверу на Троєщині по завищених у 5 разів цінах. 
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