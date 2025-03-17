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ППО збила вночі 90 "шахедів", ще 70 – локаційно втрачені

Загалом Росія запустила по території України 174 ударні дрони.

ППО збила вночі 90 "шахедів", ще 70 – локаційно втрачені
Фото: Сили оборони Півдня

Сили ППО вночі збили 90 удраних російських дронів, ще 70 безпілотників є локаційно втраченими.

Як повідомили у Повітряних силах, у ніч на 17 березня (із 19.30 16 березня) противник атакував 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Ворог запускав безпілотники із напрямків: Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів є локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

  • У ніч на 17 березня поблизу Києва зафіксували 37 ворожих безпілотників. ППО збила 25 із них.
  • А на Харківщині російський дрон влучив у цивільне підприємство. Там спалахнула пожежа. 
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