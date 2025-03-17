Через російські дрони на Одещині пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура

Уночі росіяни вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура. Постраждала людина.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. Там постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів залишилися без електроенергії.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.