Через російські дрони на Одещині пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура

Уночі росіяни вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура. Постраждала людина.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. Там постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога.
Також через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів залишилися без електроенергії.
Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
- 14 березня внаслідок російського удару був повністю знеструмлений Чорноморськ.