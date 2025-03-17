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Через російські дрони на Одещині пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура

Без світла залишилисяблизько 500 абонентів.

Через російські дрони на Одещині пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура
Фото: Олег Кіпер у Facebook

Уночі росіяни вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура. Постраждала людина. 

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. Там постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога. 

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури у передмісті Одеси близько 500 абонентів залишилися без електроенергії. 

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.

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