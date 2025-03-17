Протягом тижня значно зросла кількість боїв, на деяких напрямках – у декілька разів

Протягом минулого тижня відбулося 1131 бойове зіткнення. Росіяни продовжують зосереджуватися на Лиманському, Покровському, Торецькому і Курському напрямках. Ворог завдав по українській території сім ракетних ударів (9 ракет), провів 670 авіаударів (1042 керовані авіабомби), понад 40 000 обстртілів (понад 1000 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку росіяни провели 36 атак у районах населених пунктів Глибоке, Красне Перше, Кам'янка, Дорошівка, Вовчанськ та в бік Петрівки. На Куп'янському напрямку було 45 атак: біля Копанок, Голубівки, Нової Кругляківки, Лозової, Петропавлівки, Богуславки, Степової Новоселівки та Загризового, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Сміян.

На Лиманському – 124 атаки у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Григорівка, Чернещина, Греківка, Катеринівка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Торське, Дронівка, Мирне, Іванківське і Ямполівка.

На Сіверському відбили 63 атаки біля Білогорівки, Іванодаріївки, Григорівки, Верхньокам'янського і в напрямку Серебрянки.

На Краматорському відбулося 27 атак у напрямку Оріхово-Василівки, Майське, Часів Яр та в бік Ступочок.

На Торецькому було 143 штурми поблизу Курдюмівки, Леондівки, Озярянівки, Кримського, Торецького, Дружби і Дачного.

На Покровському відбулося 297 атак окупантів на захисників біля населених пунктів Суха Балка, Гродівка, Лисівка, Сергіївка, Свиридівка, Новоторецьке, Новоолександрівка, Новосергіївка, Новоукраїнка, Новоторецьк, Надіївка, Улаклки та інших.

На Новопавлівському напрямку ворог 80 разів атакував позиції у районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Костянтинопіль і в напрямку Веселого.

На Гуляпільському – 54 атаки у районах Рівного Поля, Шевченка, Новодарівка, Зеленого Поля, Новополя, Новосілок, Рівнополя та Привільного.

На Оріхівському напрямку – 59 штурмів у напрямках Новоданилівки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Нестерянівки, Щербаківки, Жереб'ячок, в напрямку Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Придніпровському – 8 вісім атак.

На напрямку Курської операції – 149 атак.