На Херсонщині росіяни вбили одну людину та ще трьох – поранили

Упродовж доби росіяни атакували 32 населені пункти Херсонщини і вбили там одну людину та ще трьох – поранили.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Берислав, Шляхове, Новорайськ, Станіслав, Червоний Маяк, Одрадокам’янка, Зміївка, Придніпровське, Садове, Комишани, Інженерне, Золота Балка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Дніпровське, Кізомис, Львове, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Ольгівка, Токарівка, Миколаївка, Республіканець, Софіївка, Томина Балка, Українка, Янтарне та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі.