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Умєров розповів про ситуацію на Курщині та спростував фейк про оточення Сил оборони

"Для збереження боєздатності військ ми здійснили планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони", - зазначив міністр.

Умєров розповів про ситуацію на Курщині та спростував фейк про оточення Сил оборони
Рустем Умєром
Фото: Міноборони

Жоден підрозділ українських військ не перебуває в оточенні на Курщині.

Таку заяву зробив в етері телеканалу FOX News міністр оборони України Рустем Умєров.

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За його словами, Сили оборони продовжують проводити оборонні операції та контролюють значну кількість кілометрів ворожої території. 

«Для збереження боєздатності військ ми здійснили планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони. Проте на цей момент жоден підрозділ українських військ не перебуває в оточенні, а заяви про «тисячі оточених українських військових» – це дезінформація», - сказав Умєров.

Він додав, що минулої осені під час саміту BRICS вже з’являлися подібні фейкові новини про нібито оточення українських військових, але ця інформація не підтвердилася. 

«Зараз Росія знову використовує пропаганду, але ми продовжуватимемо активну оборону, а також проводитимемо наступальні дії по флангах російських військ, щоб запобігти їхньому просуванню на нашу територію», - додав міністр.

  • Днями естонська розвідка підтвердила організоване відведення українських військ із Курської області РФ. Місто Суджа перебуває під контролем росіян.
  • Опісля Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами повідомив, що Україна досягнула цілі, які ставила перед собою перед проведенням Курської операції. За його словами, серед завдань операції було відтягнути війська окупантів із Покровська, Харківського напрямку і Сум.
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