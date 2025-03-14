Розвідка Естонії: Україна відводить свої війська із Курської області РФ

Естонська розвідка підтвердила організоване відведення українських військ із Курської області РФ.

Про це повідомив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельманн, передає ERR.

За його словами, найбільш активні події наразі відбуваються саме в Курській області.

«Розвідувальний центр може підтвердити, що спостерігається організований відхід українських підрозділів із Курської області. Наразі загальнодоступна інформація також вказує на те, що місто Суджа перебуває під контролем Збройних сил Російської Федерації», — сказав Кессельманн.

Водночас він уточнив, що за останні місяці РФ не збільшила свій військовий контингент у Курському напрямку. Кессельманн також повідомив, що в районі Курська тривають запеклі бої, що дозволяє українським підрозділам здійснювати відхід.

Тим часом в інформаційному просторі спостерігається масштабна російська пропагандистська кампанія.

Щодо припущень у ЗМІ про можливий політичний тиск США, який нібито вплинув на рішення про відхід ЗСУ із Курщини, Кессельманн сказав, що Сили оборони Естонії не мають такої інформації.

«Ми очікуємо офіційної позиції України, проте безперечно, що на рівні керівництва ЗСУ відповідне рішення ухвалили. Ймовірно, це сталося кілька днів або навіть тижнів тому, і зараз воно реалізується», — зазначив заступник начальника естонської розвідки.