Близько сотні організацій з України та світу закликали Євросоюз посилити санкції на імпорт деревини з РФ

Близько сотні українських і міжнародних організацій закликали Європейський Союз посилити санкції проти імпорту російської деревини.

За даними розслідування британської організації Earthsight, після 2022 року Росія нелегально експортувала до Європи понад 500 тисяч кубометрів деревини через треті країни. Це принесло країні-агресору понад 1,5 мільярда євро прибутку.

З'ясувалося, що кожного дня до країн Євросоюзу прибувають понад 700 кубометрів російської деревини — еквівалент 20 великих вантажівок. Вона надходить до всіх 27 країн-членів ЄС, а найбільші обсяги отримують Польща, Німеччина, Іспанія, Португалія та Італія.

Реагуючи на ці факти, Європарламент нещодавно хвалив резолюцію, яка закликає Єврокомісію та держави-члени ЄС розробити жорсткіші санкції проти російської та білоруської деревини.

Розслідувачі Earthsight протягом дев’яти місяців працювали під прикриттям, видаючи себе за покупців. Вони записали свідчення трейдерів, які визнавали незаконність своєї діяльності. Виявилося, що російські компанії «відмивають» фанеру через треті країни, зокрема, Казахстан, Туреччину та Китай.

Серед експортерів є компанії, пов’язані з російськими мільярдерами, які зустрічалися з Путіним у день вторгнення в Україну. Один із них — Олексій Мордашов — перебуває під санкціями ЄС, а інший - Володимир Євтушенков - є головним акціонером найбільшої лісозаготівельної компанії в Росії.

Однак попри достатню кількість доказів ЄС досі не зупинив імпорт російської деревини. Чинні санкції не охоплюють продукцію, виготовлену в третіх країнах із використанням сировини з Росії. Це створює лазівки для обходу обмежень.

Торік у дослідженні NGL.media на основі супутникових знімків ішлося про те, що за два роки війни росіяни повністю знищили на окупованих ними територіях понад 60 тис. гектарів лісів – причому переважно там, де і раніше лісу було небагато. До 2022 року найбільше російської деревини купували Китай, Узбекистан, Казахстан, Фінляндія та Німеччина. Після вторгнення РФ в Україну країни ЄС фактично заборонили імпорт російської деревини, що призвело до падіння усього російського експорту деревини на 35%. Самі росіяни очікувано пояснили таке падіння "внутрішнім рішенням, яке не має стосунку дій ЄС". Зараз головними покупцями є Туреччина, ОАЕ, Киргизія, Іран, Південна Корея та Китай.