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Золото сягнуло рекордної позначки – майже 3000 доларів за унцію на тлі тарифної політики Трампа

Цього тижня злитки подорожчали ще на 2,6%.

Золото сягнуло рекордної позначки – майже 3000 доларів за унцію на тлі тарифної політики Трампа
Фото: thebalance.com

Золото подорожчало до рекорду – досягши позначки в 3000 доларів за унцію. Це відбулося на тлі агресивної тарифної політики президента США Дональда Трампа, що непокоїть інвесторів, пише Bloomberg. 

Спотове золото піднялося до 2994 доларів за унцію, затьмаривши попередній пік, встановлений у четвер. Цього тижня злитки подорожчали на 2,6%, що означає найбільший приріст з листопада. Ф'ючерси в Нью-Йорку перевищили 3000 доларів за унцію.

Дорогоцінний метал продемонстрував стабільні показники в цьому кварталі, продовживши значний річний приріст у 2024 році, оскільки агресивна торгова програма адміністрації США знизила апетит до ризикових активів, включаючи акції

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Серед заходів щодо торгівлі Трамп погрожував запровадити 200% мита на європейське вино, шампанське та інші алкогольні напої. Він також сказав, що не скасовуватиме мита на сталь і алюміній, які набули чинності цього тижня, а також не відмовлятиметься від планів запровадження взаємних мит для глобальних торговельних партнерів, які мають розпочатися 2 квітня.

Зростання цін на злитки пішло на користь виробникам дорогоцінного металу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зокрема акції австралійської Evolution Mining Ltd. підскочили до історичного максимуму.

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