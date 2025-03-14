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Генсеку НАТО дісталося від данців за жарти з Трампом про Гренландію

Європейська країна обурена фактичним обговоренням війни між двома країнами Альянсу.

Генсеку НАТО дісталося від данців за жарти з Трампом про Гренландію
Марк Рютте та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Очільник Комітету оборони Данії Расмус Ярлов на своїй сторінці у соціальній мережі X розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте через його поведінку під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами посадовця, у Данії вкрай незадоволені тим, що очільник Альянсу жартував з господарем Білого дому про можливу анексію Гренландії. Ярлов вважає, що йдеться про серйозну тему - ймовірну війну між двома натівськими державами. 

Результати парламентських виборів на острові у Копенгагені сприймають як небажання населення швидко розривати зв'язки та ставати незалежними. "Гренландці не хочуть ніколи бути американцями", - підкреслив Ярлов. 

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