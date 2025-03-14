Генсеку НАТО дісталося від данців за жарти з Трампом про Гренландію

Очільник Комітету оборони Данії Расмус Ярлов на своїй сторінці у соціальній мережі X розкритикував генерального секретаря НАТО Марка Рютте через його поведінку під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами посадовця, у Данії вкрай незадоволені тим, що очільник Альянсу жартував з господарем Білого дому про можливу анексію Гренландії. Ярлов вважає, що йдеться про серйозну тему - ймовірну війну між двома натівськими державами.

Результати парламентських виборів на острові у Копенгагені сприймають як небажання населення швидко розривати зв'язки та ставати незалежними. "Гренландці не хочуть ніколи бути американцями", - підкреслив Ярлов.