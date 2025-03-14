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Поліція заарештувала 98 людей, які пікетували Trump Tower в Нью-Йорку

Вимагали звільнення з-під варти пропалестинського студента Колумбійського університету.

Поліція заарештувала 98 людей, які пікетували Trump Tower в Нью-Йорку
Поліція біля Trump Tower
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку поліція затримала 98 учасників пікету у будівлі "Башти Трампа" (Trump Tower), які вимагали свободи для пропалестинського активіста Махмуда Халіля.

Як пише Bloomberg, акцію влаштувала організація "Голос євреїв за мир", а мітингарі були вдягнені у червоні футболки з написами "Євреї кажуть стоп озброєнню Ізраїлю". Вони не збиралися залишати територію хмарочоса, поки не буде звільнено з-під варти організатора студентських антиізраїльських протестів у Колумбійському університеті.

Зрештою правоохоронці після кількох попереджень про неприпустимість вторгнення у приватну будівлю затримали майже 100 осіб. 

Махмуда Халіля, що має право постійного проживання у США через шлюб з американкою, нині утримують у центрі для мігрантів в Луїзіані та погрожують депортацією. Президент Дональд Трамп заявив, що арешт стане "першим з багатьох", які стосуватимуться студентів, підозрюваних у "антисемітській антиамериканській терористичній діяльності".

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