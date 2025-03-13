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Президент Португалії розпустив парламент

Дострокові вибори до парламенту призначені на 18 травня.

Президент Португалії розпустив парламент
Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза оголошує дату виборів, 13 березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза оголосив про розпуск парламенту.

Про це повідомляє RTP.

Президент Португалії зазначив, що дострокові вибори до парламенту призначені на 18 травня. Саме цій даті віддають перевагу більшість партій Португалії.

Рішення президента Португалії відбулось після засідання Державної ради. Це консультативний орган, участь якого є обовʼязковою для прийняття таких рішень.

Це будуть треті вибори в Португалії за менше ніж чотири роки.

У Португалії уряд соціал-демократа Луїша Монтенегру піде у відставку після того, як програв у парламенті голосування щодо вотуму недовіри.

Лідер Соціал-демократичної партії опинився в епіцентрі скандалу через фірму Spinumviva, яку він заснував ще до того, як у 2022 році очолив португальську опозицію. Попри те, що політик передав право власності на бізнес своїй родині, компанія продовжила отримувати замовлення від залучених ним клієнтів, тож Монтенегру звинуватили у конфлікті інтересів.

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