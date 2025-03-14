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Волц має "стриманий оптимізм" стосовно можливості встановити припинення вогню найближчим часом

Радник з питань нацбезпеки вважає, що і Україна, і Росія матимуть власні вимоги, але й власні компроміси. 

США мають "стриманий оптимізм" стосовно можливості скорого встановлення припинення вогню в Україні, заявив радник з питань нацбезпеки Майк Волц. Його коментар пролунав після того, як спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф відправився до Москви на прямі переговори з Володимиром Путіним, пише Politico з посиланням на його коментарі Fox News

Після коментарів Володимира Путіна про те, що Росія "згодна" на припинення вогню, але має свої ультиматуми, Волц, спілкуючись з журналістом Fox News. Він сказав, що, звичайно, "обидві сторони збираються мати власні умови, і, звичайно, обидві сторони збираються піти на певні компроміси". 

"Човникова дипломатія відбувається... спецпредставник Віткофф поїхав, а тепер повертається назад для оцінки", – сказав він. 

Станом на ранок п'ятниці точно невідомо, чи Віткофф мав безпосередню зустріч із Путіним. 

Підконтрольні Кремлю "Известия" повідомили, що кортеж Віткоффа помітили в Москві, і що посол провів близько години в посольстві США в четвер увечері, перш ніж його кортеж вирушив до аеропорту, а його літак злетів. Газета не уточнила, чи був він на борту літака.

У четвер увечері за американським часом у розмові з кореспондентом Fox Шоном Ханніті Волц розповів про переговори США та України в Саудівській Аравії, назвавши київську делегацію "дуже привітною" і сказавши, що "у нас були дуже хороші розмови". 

"В якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну", – сказав Волц. 

Волц сказав, що адміністрація Трампа прагне "постійного миру" з "безпекою під керівництвом Європи" для України.

  • Майку Волц і дерсжекретар США Марко Рубіо 11 березня мали переговори з українською делегацією в складі голови ОП Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги і міністра оборони Рустема Умєрова. Замість української пропозиції перемир'я на морі та в повітрі Штати запропонували припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Україна погодилася, але тепер треба згода Росії. 
  • Понад добу росіяни офіційно не відмовляли, і не погоджувалися на цю пропозицію. Зрештою вчора Путін сказав, що Росія згодна, але "є нюанси" – і почав висувати додаткові вимоги. 
  • Очікується, що з Путіним телефоном говоритиме Дональд Трамп
  • Володимир Зеленський стверджує, що питання визнання окупованої території російською – це червона лінія, якої він не перетинатиме. А Трамп казав, що на перемовинах йшлося про право володіння якоюсь "великою електростанцією" – вочевидь, ЗАЕС, яка захоплена ворогом з 2022-го. 
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