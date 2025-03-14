Волц має "стриманий оптимізм" стосовно можливості встановити припинення вогню найближчим часом

Радник з питань нацбезпеки вважає, що і Україна, і Росія матимуть власні вимоги, але й власні компроміси.

США мають "стриманий оптимізм" стосовно можливості скорого встановлення припинення вогню в Україні, заявив радник з питань нацбезпеки Майк Волц. Його коментар пролунав після того, як спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф відправився до Москви на прямі переговори з Володимиром Путіним, пише Politico з посиланням на його коментарі Fox News.

Після коментарів Володимира Путіна про те, що Росія "згодна" на припинення вогню, але має свої ультиматуми, Волц, спілкуючись з журналістом Fox News. Він сказав, що, звичайно, "обидві сторони збираються мати власні умови, і, звичайно, обидві сторони збираються піти на певні компроміси".

"Човникова дипломатія відбувається... спецпредставник Віткофф поїхав, а тепер повертається назад для оцінки", – сказав він.

Станом на ранок п'ятниці точно невідомо, чи Віткофф мав безпосередню зустріч із Путіним.

Підконтрольні Кремлю "Известия" повідомили, що кортеж Віткоффа помітили в Москві, і що посол провів близько години в посольстві США в четвер увечері, перш ніж його кортеж вирушив до аеропорту, а його літак злетів. Газета не уточнила, чи був він на борту літака.

У четвер увечері за американським часом у розмові з кореспондентом Fox Шоном Ханніті Волц розповів про переговори США та України в Саудівській Аравії, назвавши київську делегацію "дуже привітною" і сказавши, що "у нас були дуже хороші розмови".

"В якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну", – сказав Волц.

Волц сказав, що адміністрація Трампа прагне "постійного миру" з "безпекою під керівництвом Європи" для України.