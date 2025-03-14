Волц має "стриманий оптимізм" стосовно можливості встановити припинення вогню найближчим часом

США мають "стриманий оптимізм" стосовно можливості скорого встановлення припинення вогню в Україні, заявив радник з питань нацбезпеки Майк Волц. Його коментар пролунав після того, як спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф відправився до Москви на прямі переговори з Володимиром Путіним, пише Politico з посиланням на його коментарі Fox News.
Після коментарів Володимира Путіна про те, що Росія "згодна" на припинення вогню, але має свої ультиматуми, Волц, спілкуючись з журналістом Fox News. Він сказав, що, звичайно, "обидві сторони збираються мати власні умови, і, звичайно, обидві сторони збираються піти на певні компроміси".
"Човникова дипломатія відбувається... спецпредставник Віткофф поїхав, а тепер повертається назад для оцінки", – сказав він.
Станом на ранок п'ятниці точно невідомо, чи Віткофф мав безпосередню зустріч із Путіним.
Підконтрольні Кремлю "Известия" повідомили, що кортеж Віткоффа помітили в Москві, і що посол провів близько години в посольстві США в четвер увечері, перш ніж його кортеж вирушив до аеропорту, а його літак злетів. Газета не уточнила, чи був він на борту літака.
У четвер увечері за американським часом у розмові з кореспондентом Fox Шоном Ханніті Волц розповів про переговори США та України в Саудівській Аравії, назвавши київську делегацію "дуже привітною" і сказавши, що "у нас були дуже хороші розмови".
"В якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати на ній, як ми збираємося закінчити цю війну", – сказав Волц.
Волц сказав, що адміністрація Трампа прагне "постійного миру" з "безпекою під керівництвом Європи" для України.
- Майку Волц і дерсжекретар США Марко Рубіо 11 березня мали переговори з українською делегацією в складі голови ОП Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги і міністра оборони Рустема Умєрова. Замість української пропозиції перемир'я на морі та в повітрі Штати запропонували припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Україна погодилася, але тепер треба згода Росії.
- Понад добу росіяни офіційно не відмовляли, і не погоджувалися на цю пропозицію. Зрештою вчора Путін сказав, що Росія згодна, але "є нюанси" – і почав висувати додаткові вимоги.
- Очікується, що з Путіним телефоном говоритиме Дональд Трамп.
- Володимир Зеленський стверджує, що питання визнання окупованої території російською – це червона лінія, якої він не перетинатиме. А Трамп казав, що на перемовинах йшлося про право володіння якоюсь "великою електростанцією" – вочевидь, ЗАЕС, яка захоплена ворогом з 2022-го.