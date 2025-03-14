BBC: спільна заява міністрів закордонних справ G7 не міститиме значного засудження Росії

Спільна заява міністрів закордонних справ Group of 7 не міститиме засудження Росії, як було в попередніх заявах, пише BBC. Канадська міністерка Мелоні Жолі, яка й приймала саміт, сказала, що G7 повинна захистити Україну проти російської агресії.
Але США відкинули публічні докори Москві на тлі намагань президента Дональда Трампа змусити Україну і Росії погодитися на негайне припинення вогню. Штати на зустрічі представляв Марко Рубіо.
"Попередні спільні заяви G7 містили сторінки засудження Росії, але сьогоднішні, ймовірно, містять їх небагато; підкреслюючи різке розбіжність між Європою та адміністрацією Трампа щодо того, на кого слід покласти відповідальність за війну", – повідомили в BBC.
Зустріч МЗС G7 відбувається в Канаді. Нині буде заключний день саміту.
Пропозиція США про мир на 30 днів
- 11 березня на переговорах з українською делегацією в Саудівській Аравії американська делегація в складі держсекретаря Марко Рубіо та радника з питань нацбезпеки Майка Волца запропонувала Києву укласти угоду про припинення вогню на 30 днів. Українська пропозиція полягала в режимі тиші на морі і в повітрі, але Штати вимагали ширшого перемир'я. Україна на це погодилася, але припинення вогню запрацює лише в разі згоди Росії.
- Понад добу росіяни офіційно не відмовляли, і не погоджувалися на цю пропозицію. Зрештою вчора Путін сказав, що Росія згодна, але "є нюанси" – і почав висувати додаткові вимоги.
- Очікується, що з Путіним телефоном говоритиме Трамп.