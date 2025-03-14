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BBC: спільна заява міністрів закордонних справ G7 не міститиме значного засудження Росії

США проти різкої риторики на тлі спроб Трампа досягнути перемир'я. 

BBC: спільна заява міністрів закордонних справ G7 не міститиме значного засудження Росії
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві
Фото: ЕРА/UPG

Спільна заява міністрів закордонних справ Group of 7 не міститиме засудження Росії, як було в попередніх заявах, пише BBC. Канадська міністерка Мелоні Жолі, яка й приймала саміт, сказала, що G7 повинна захистити Україну проти російської агресії. 

Але США відкинули публічні докори Москві на тлі намагань президента Дональда Трампа змусити Україну і Росії погодитися на негайне припинення вогню. Штати на зустрічі представляв Марко Рубіо. 

"Попередні спільні заяви G7 містили сторінки засудження Росії, але сьогоднішні, ймовірно, містять їх небагато; підкреслюючи різке розбіжність між Європою та адміністрацією Трампа щодо того, на кого слід покласти відповідальність за війну", – повідомили в BBC.

Зустріч МЗС G7 відбувається в Канаді. Нині буде заключний день саміту. 

Пропозиція США про мир на 30 днів 

  • 11 березня на переговорах з українською делегацією в Саудівській Аравії американська делегація в складі держсекретаря Марко Рубіо та радника з питань нацбезпеки Майка Волца запропонувала Києву укласти угоду про припинення вогню на 30 днів. Українська пропозиція полягала в режимі тиші на морі і в повітрі, але Штати вимагали ширшого перемир'я. Україна на це погодилася, але припинення вогню запрацює лише в разі згоди Росії.
  • Понад добу росіяни офіційно не відмовляли, і не погоджувалися на цю пропозицію. Зрештою вчора Путін сказав, що Росія згодна, але "є нюанси" – і почав висувати додаткові вимоги. 
  • Очікується, що з Путіним телефоном говоритиме Трамп. 
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