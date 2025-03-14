BBC: спільна заява міністрів закордонних справ G7 не міститиме значного засудження Росії

США проти різкої риторики на тлі спроб Трампа досягнути перемир'я.

Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві

Спільна заява міністрів закордонних справ Group of 7 не міститиме засудження Росії, як було в попередніх заявах, пише BBC. Канадська міністерка Мелоні Жолі, яка й приймала саміт, сказала, що G7 повинна захистити Україну проти російської агресії.

Але США відкинули публічні докори Москві на тлі намагань президента Дональда Трампа змусити Україну і Росії погодитися на негайне припинення вогню. Штати на зустрічі представляв Марко Рубіо.

"Попередні спільні заяви G7 містили сторінки засудження Росії, але сьогоднішні, ймовірно, містять їх небагато; підкреслюючи різке розбіжність між Європою та адміністрацією Трампа щодо того, на кого слід покласти відповідальність за війну", – повідомили в BBC.

Зустріч МЗС G7 відбувається в Канаді. Нині буде заключний день саміту.

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