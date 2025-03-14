Уночі ворог знову атакував дронами. Є пошкодження в двох областях

У ніч на п'ятницю, починаючи з 20:00 13 березня, російська армія атакувала Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Станом на 9 годину підтверджено збиття 16 ударних БпЛА. ППО працювала в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях, повідомили в Повітряних силах.

Ще дев'ять дронів-імітаторів локаційно втрачені, без наслідків.

Пошкодження є в Харківській і Донецькій областях.

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", – додали військові.

Фото: Повітряні сили в Telegram