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Уночі ворог знову атакував дронами. Є пошкодження в двох областях

Захисники збили 16 дронів. 

Уночі ворог знову атакував дронами. Є пошкодження в двох областях
ППО збила 16 дронів
Фото: Повітряні сили в Telegram

У ніч на п'ятницю, починаючи з 20:00 13 березня, російська армія атакувала Україну 27 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (Росія). 

Станом на 9 годину підтверджено збиття 16 ударних БпЛА. ППО працювала в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Харківській областях, повідомили в Повітряних силах

Ще дев'ять дронів-імітаторів локаційно втрачені, без наслідків. 

Пошкодження є в Харківській і Донецькій областях. 

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України", – додали військові. 

Фото: Повітряні сили в Telegram

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