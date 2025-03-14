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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 12 отримали поранення

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 107 людей, у тому числі 3 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 12 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 12 отримали поранення. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 13 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Рівному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 березня.

Покровський район. У Рівному Мирноградської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто. У Покровську поранено 6 людей, зруйновано приватний будинок, пошкоджено крамницю. У Малинівці Гродівської громади поранено 3 людини, зруйновано будинок.

Краматорський район. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 адмінбудівлі, 4 торгові павільйони, 2 лінії електропередач і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.

Вранці Генштаб повідомив, що протягом доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень, зокрема Сили оборони зупинили 49 штурмів на Покровському напрямку.

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