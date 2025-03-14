​Справа Комарницького: Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення його від функціональних обовʼязків щодо підготовки і проведення засідань Київської міської ради на час досудового розслідування в резонансній справі.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби відсторонити мене від функціональних обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради, на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", – написав Бондаренко.

Він додав, що готувати, зокрема формувати порядок денний, та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання Президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде міський голова.