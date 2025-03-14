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​Справа Комарницького: Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення

Формувати порядок денний та вести наступні пленарні засідання буде Кличко.

​Справа Комарницького: Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення
Володимир Бондаренко
Фото: kmr.gov.ua

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко написав заяву про відсторонення його від функціональних обовʼязків щодо підготовки і проведення засідань Київської міської ради на час досудового розслідування в резонансній справі. 

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби відсторонити мене від функціональних обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради, на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", – написав Бондаренко.

Він додав, що готувати, зокрема формувати порядок денний, та вести наступні пленарні засідання Київської міської ради, засідання Президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде міський голова.

  • 10 березня видання Bihus.Info оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Дениса Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві. 
  • Підозри як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов. 
  • У розслідуванні також фігурують секретар Київради Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій. Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор "Київського інституту земельних відносин" Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук, директор комунальної фінансово-будівельної компанії "Житло-Інвест" Віктор Погребний та інші чиновники.
  • 13 березня Віталій Кличко оголосив про звільнення деяких посадовців, що фігурували в матеріалі. До цього списку увійшли не лише ті, хто раніше був затриманий в рамках операції НАБУ "Чисте місто", а й ті, хто фігурував у журналістському матеріалі, але не проходив по справі офіційно. 
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