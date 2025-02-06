НАБУ про результати операції "Чисте місто": в Київській міськраді викрили злочинну організацію, що займалася земельною корупцією

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію "Чисте місто", в результаті якої було викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Один з ключових напрямів діяльності – заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю. Серед підозрюваних:- ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;- заступник голови Київської міської державної адміністрації; голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР; перший заступник та заступник директора комунальних підприємств; - четверо інших осіб", - йдеться в повідомленні.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації.

У НАБУ розповіли, що схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Потім до міськради подавали заяви про надання їм права власності на ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати міськради та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.

"Керівник організації мав значний вплив на процеси всередині міськради та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання «вирішувались» за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб", - зазначили в НАБУ.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження.

У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Водночас, завдяки своєчасним діям правоохоронних органів, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн. Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

Також зафіксовано пропозицію хабаря в розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації.