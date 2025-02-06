​У київському метро запрацюють другі виходи на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота"

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють цілодобово як укриття.

У п’ятницю, 7 лютого, запрацюють другі виходи на станціях київського метро "Осокорки" та "Золоті ворота".

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Вестибюль № 2 станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30 (вестибюль № 1 працює з 5:34 до 22:33).

Вихід № 2 на "Золотих воротах", що веде на вулицю Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30 (вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31)

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції цілодобово працюють у режимі укриття, - на вхід відкриті всі вестибюлі.

Нагадаємо, у вересні минулого року Європейський інвестиційний банк та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро.

Із 12 вересня також повноцінно запрацювала синя гілка метро в Києві - було відновлено рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки". Комплекс ремонтних робіт тривав 9 місяців. За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову.