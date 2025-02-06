​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У київському метро запрацюють другі виходи на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота"

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють цілодобово як укриття.

​У київському метро запрацюють другі виходи на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота"
Метро Києва
Фото: Метро Києва

У п’ятницю, 7 лютого, запрацюють другі виходи на станціях київського метро "Осокорки" та "Золоті ворота".

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Вестибюль № 2 станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30 (вестибюль № 1 працює з 5:34 до 22:33).

Вихід № 2 на "Золотих воротах", що веде на вулицю Володимирську, працюватиме з 5:37 до 22:30 (вихід № 1 працює з 5:38 до 22:31)

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції цілодобово працюють у режимі укриття, - на вхід відкриті всі вестибюлі.

  • Нагадаємо, у вересні минулого року Європейський інвестиційний банк та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро.
  • Із 12 вересня також повноцінно запрацювала синя гілка метро в Києві - було відновлено рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки". Комплекс ремонтних робіт тривав 9 місяців. За цей час підготовули будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову.
  • Рух між станціями "Деміївська" та "Теремки" припинили у грудні 2023 року. Під час ремонту станції  "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" працювали лише як укриття.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies