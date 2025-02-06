На Херсонщині судитимуть трьох “директорів” навчальних закладів за співпрацю з окупантами

Слідством встановлено, що вони сприяли впровадженню російських освітніх стандартів.

До суду скеровано обвинувальні акти щодо трьох місцевих жителів Херсонщини за фактом колабораційної діяльності. Одному з них також інкриміновано пособництво державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 2 ст. 111-2 КК України), передає місцева прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачені під час тимчасової окупації добровільно співпрацювали з ворогом, сприяючи впровадженню російських освітніх стандартів.

Один із них очолив незаконно створений окупаційною владою заклад освіти на базі захопленої Херсонської спеціалізованої школи № 37.

Друга обвинувачена, колишня вихователька, стала «директоркою» так званого «Антонівського дитячого садка № 26 міста Херсона».

Третій фігурант очолив «Школу № 41 міста Херсона».

Обвинувачені забезпечували функціонування навчальних закладів. Також отримували від окупаційної адміністрації підручники видавництва РФ, підписували документи та забезпечував виплату заробітної плати в російських рублях.