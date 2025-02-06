За добу росіяни атакували 37 населених пунктів Херсонщини, є загиблий та поранені

Окупанти понівечили будинки, газопровід, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі

Упродовж доби росіяни поранили 18 та вбили одного жителя Херсонщини. Окупанти атакували 37 населених пунктів області.

Про це повідомили у ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Гаврилівка, Нововоронцовка, Дудчани, Новорайськ, Новоолександрівка, Шляхове, Придніпровське, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне. Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

Серед поранених – троє працівників поліції.