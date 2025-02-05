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Умєров обговорив з британським колегою засідання Ради Україна-НАТО

Засідання Ради Україна-НАТО має відбутись найближчим часом.

Умєров обговорив з британським колегою засідання Ради Україна-НАТО
Рустем Умєров та Джон Гілі
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі. 

“Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки”, - повідомив Умєров.

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Також співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України.

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