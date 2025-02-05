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Зеленський: будуть продовжені всі програми підтримки наших людей

Уряду доручено дати фінансовий ресурс під пряму підтримку наших людей і українських виробників. 

Зеленський: будуть продовжені всі програми підтримки наших людей
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

В Україні будуть продовжені всі програми підтримки  громадян, які показали свою ефективність. Мільйонам людей уже допомогли, обов’язково буде подовжена відповідна робота. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Уряду доручено дати фінансовий ресурс під пряму підтримку наших людей і українських виробників. Це ключовий пріоритет – зростання українського виробництва завдяки нашій підтримці. Це дасть більше доходів бюджету, громадянам, більше робочих місць нашим громадам і, що дуже важливо, – більше самостійності нашій державі”, - запевнив Зеленський. 

Він наголосив, що правоохоронці працюють над матеріали, які надала податкова та фінмоніторингом щодо виявлених порушень. У фінансовому секторі схеми на мільярди, і треба взяти мільярди з тіні та спрямувати на реальну можливість держави допомагати людям. 

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“Щодо тих, хто побудував відповідні схеми, хто б’є по державі та бюджету, вже розпочаті кримінальні провадження й будуть санкції. Жорсткі санкції. Таке доручення РНБО теж є. За будь-яке послаблення держави в час війни – послаблення нашої фінансової стійкості, фінансової безпеки України і таким чином підігравання Росії – точно буде відповідальність”, - пообіцяв президент України. 

Голова держави зауважив, що те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо, і це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я та Антимонопольного комітету. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення.

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